Topladığı 43 puanla 16. sırada yer alan ve ligde bir iddiası bulunmayan Gaziantep FK, 38. hafta maçında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. 7 maçtır kazanamayan ev sahibi, sezonu galibiyet hasretine nokta koyarak tamamlamak istiyor. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen, 36 puanla 17. basamakta bulunan Karadeniz ekibi ise Süper Lig 'e 3 puanla veda etmeyi amaçlıyor.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçını Emre Kargın yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.