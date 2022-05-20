Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 7 maçtır kazanamayan ev sahibi, sezonu galibiyet hasretine nokta koyarak tamamlamak istiyor. Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Karadeniz ekibi ise Süper Lig'e 3 puanla veda etmeyi amaçlıyor. Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Topladığı 43 puanla 16. sırada yer alan ve ligde bir iddiası bulunmayan Gaziantep FK, 38. hafta maçında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. 7 maçtır kazanamayan ev sahibi, sezonu galibiyet hasretine nokta koyarak tamamlamak istiyor. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen, 36 puanla 17. basamakta bulunan Karadeniz ekibi ise Süper Lig 'e 3 puanla veda etmeyi amaçlıyor.
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçını Emre Kargın yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.