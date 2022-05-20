Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı (CANLI)

Topladığı 43 puanla 16. sırada yer alan ve ligde bir iddiası bulunmayan Gaziantep FK, 38. hafta maçında Çaykur Rizespor 'u ağırlıyor. 7 maçtır kazanamayan ev sahibi, sezonu galibiyet hasretine nokta koyarak tamamlamak istiyor. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen, 36 puanla 17. basamakta bulunan Karadeniz ekibi ise Süper Lig 'e 3 puanla veda etmeyi amaçlıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçını Emre Kargın yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor 11'ler:

Gaziantep FK: Mustafa, Kitsiou, Ertuğrul, Papy, Halil İbrahim, Doğan, Stankovski, Maxim, Recep, Sagal, Joao.

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Sabo, Ronaldo, Umar, Deniz, Joel, Cisse.