Gaziantep FK - Beşiktaş maç sonucu: 3 - 1

Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. Sergen Yalçın ekibi böylece üst üste aldığı iki galibiyetten sonra serisini Gaziantep'te yitirmiş oldu. İlk yarının sonunda 1-0 geriye düşen Beşiktaş, kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalmadı. Siyah-beyazlılar Larin ile beraberliği yakaladı ancak hemen ardından golü tekrar kalesinde gördü ve geriye düştü. Son anlarda kalesinde 3. golü gören Sergen Yalçın'ın ekibi deplasmanda puansız dönerken kalecisi Ersin de cezalı duruma düştü

Beşiktaş, böylece oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 10 puanda kaldı. Gaziantep FK ise bu sezon ikinci kez galip geldi.

Sumudica'nın ekibi geçen sezon da Beşiktaş'ı evinde 3-2 yenmişti

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih (90+6 Furkan Soyalp), Maxim (90+6 Güray Vural), Mirallas (90+6 Jefferson), Muhammet Demir(Dk. 82 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N’Sakala, Atiba, Ghezzal (Dk. 58 Utku Yuvakıran), Dorukhan Toköz (Dk. 46 Josef de Souza), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Mensah), Larin (Dk. 71 Güven Yalçın), Aboubakar

Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 64 Muhammet Demir, Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 61 Larin (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 55 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dicko, Dk. 90 1 Mirallas (Gaziantep FK) Dk. 90 3 Rosier (Beşiktaş)

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Maçtan dakikalar

2.dakikada Gaziantep FK sağ kanattan korner kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Maxim ortaladı kaleci Günay çıkıp kontrol etti.

5.dakikada sağ kanattan yine Gaziantep Fk korner kazandı. Mirallas ortaladı ön direkte Beşiktaş savunması topu çıkardı

8.dakikada Ghezzal ceza sahası dışından vurdu top kaleci Günay'da kaldı

9.dakikada sol kanattan gelen topa Larin kafayı vurdu, yavaş şutu kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 17.dakikada Beşiktaş'ta stoper Welinton çıktı yerine Montero girdi









18.dakikada Aboubakar ceza sahası dışından vurdu top savunmadan döndü

20.dakikada savunmanın arkasına Dicko sarktı kaleci Ersin de çıktı iyi oyuncu topa vurmak isterken çarpıştı ve kısa süreli sakatlık geçirdi

SARI KART! 24.dakikada Beşiktaş'ta Montero yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

32.dakikada sağ kanattan Oğuz Yılmaz geldi sert ortasından sonuç gelmedi

34.dakikada sağ kanattan Dicko ortaladı kaleci Ersin topu tokatladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı

DİREKTEN DÖNDÜ! 38.dakikada Cyle Larin ceza sahasına girmeden plase vuruş yaptı ve top yan direkten döndü

42.dakikada sağ kanattan Ghezzal ceza sahasına ortaladı kaleci Günay çıkıp topu aldı

GOL! 44.dakikada Mirallas'ın golüyle Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topa Muhammet vurdu kaleci Ersin kurtardı seken topu önünde bulan Mirallas boş kaleye golü attı

İlk yarıyı Gaziantep FK 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta oyundan Oğuzhan ve Dorukhan çıktı yerlerine Josef ve Mensah girdi

52.dakikada savunmanın arkasına Ghezzal sarktı ama kaleci Günay erken davrandı ve topu uzaklaştırdı

KIRMIZI KART! 54.dakikada Ersin ceza sahası dışında yaptığı faul sonucu hakemden direkt kırmızı kart gördü









OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta oyundan Ghezzal çıktı yerine kaleci Utku girdi

GOL! 61.dakikada Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru eşitledi. Sağ kanattan Rosier ortaladı, Larin arka direkten dokundu ve golü attı

GOL! 64.dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle yeniden öne geçti

66.dakikada Mensah köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada oyundan Larin çıktı yerine Güven Yalçın girdi

71.dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica hakemden sarı kart gördü

77.dakikada sağ kanattan bu kez Vida geldi ortaladı ama sonuç gelmedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Gaziantep FK adına oyundan Muhammet Demir çıktı yerine Cenk Şahin girdi

Hakem mücadelenin sonuna en az 8 dakika ekledi

90.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kafayı Atiba vurdu ama top yandan auta gitti

SARI KART! 90+3.dakikada Beşiktaş'ta Rosier yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

GOL! 90+8.dakikada Kenan Özer'in golüyle Gaziantep FK 3-1 öne geçti.

Mücadeleyi Gaziantep FK 3-1 galip bitirdi



