Gaziantep FK - Beşiktaş maç sonucu: 3 - 1
Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep deplasmanında hem maçı kaybetti hem de oyuncularını kaybetti. İlk yarının sonunda geriye düşen Beşiktaş, kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalmasına rağmen Larin ile beraberliği yakaladı ancak hemen ardından golü tekrar kalesinde gördü. Son anlarda üçüncü golü kalesinde gören Sergen Yalçın'ın ekibi hem galibiyet serisini yitirirken hem de kalecisi Ersin cezalı duruma düştü
Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. Sergen Yalçın ekibi böylece üst üste aldığı iki galibiyetten sonra serisini Gaziantep'te yitirmiş oldu. İlk yarının sonunda 1-0 geriye düşen Beşiktaş, kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalmadı. Siyah-beyazlılar Larin ile beraberliği yakaladı ancak hemen ardından golü tekrar kalesinde gördü ve geriye düştü. Son anlarda kalesinde 3. golü gören Sergen Yalçın'ın ekibi deplasmanda puansız dönerken kalecisi Ersin de cezalı duruma düştü
Beşiktaş, böylece oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 10 puanda kaldı. Gaziantep FK ise bu sezon ikinci kez galip geldi.
Sumudica'nın ekibi geçen sezon da Beşiktaş'ı evinde 3-2 yenmişti
Stat: Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih (90+6 Furkan Soyalp), Maxim (90+6 Güray Vural), Mirallas (90+6 Jefferson), Muhammet Demir(Dk. 82 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N’Sakala, Atiba, Ghezzal (Dk. 58 Utku Yuvakıran), Dorukhan Toköz (Dk. 46 Josef de Souza), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Mensah), Larin (Dk. 71 Güven Yalçın), Aboubakar
Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 64 Muhammet Demir, Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 61 Larin (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 55 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Dicko, Dk. 90 1 Mirallas (Gaziantep FK) Dk. 90 3 Rosier (Beşiktaş)
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Maçtan dakikalar
2.dakikada Gaziantep FK sağ kanattan korner kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Maxim ortaladı kaleci Günay çıkıp kontrol etti.
5.dakikada sağ kanattan yine Gaziantep Fk korner kazandı. Mirallas ortaladı ön direkte Beşiktaş savunması topu çıkardı
8.dakikada Ghezzal ceza sahası dışından vurdu top kaleci Günay'da kaldı
9.dakikada sol kanattan gelen topa Larin kafayı vurdu, yavaş şutu kalecide kaldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 17.dakikada Beşiktaş'ta stoper Welinton çıktı yerine Montero girdi
18.dakikada Aboubakar ceza sahası dışından vurdu top savunmadan döndü
20.dakikada savunmanın arkasına Dicko sarktı kaleci Ersin de çıktı iyi oyuncu topa vurmak isterken çarpıştı ve kısa süreli sakatlık geçirdi
SARI KART! 24.dakikada Beşiktaş'ta Montero yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
32.dakikada sağ kanattan Oğuz Yılmaz geldi sert ortasından sonuç gelmedi
34.dakikada sağ kanattan Dicko ortaladı kaleci Ersin topu tokatladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı
DİREKTEN DÖNDÜ! 38.dakikada Cyle Larin ceza sahasına girmeden plase vuruş yaptı ve top yan direkten döndü
42.dakikada sağ kanattan Ghezzal ceza sahasına ortaladı kaleci Günay çıkıp topu aldı
GOL! 44.dakikada Mirallas'ın golüyle Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topa Muhammet vurdu kaleci Ersin kurtardı seken topu önünde bulan Mirallas boş kaleye golü attı
İlk yarıyı Gaziantep FK 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta oyundan Oğuzhan ve Dorukhan çıktı yerlerine Josef ve Mensah girdi
52.dakikada savunmanın arkasına Ghezzal sarktı ama kaleci Günay erken davrandı ve topu uzaklaştırdı
KIRMIZI KART! 54.dakikada Ersin ceza sahası dışında yaptığı faul sonucu hakemden direkt kırmızı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta oyundan Ghezzal çıktı yerine kaleci Utku girdi
GOL! 61.dakikada Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru eşitledi. Sağ kanattan Rosier ortaladı, Larin arka direkten dokundu ve golü attı
GOL! 64.dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle yeniden öne geçti
66.dakikada Mensah köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada oyundan Larin çıktı yerine Güven Yalçın girdi
71.dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica hakemden sarı kart gördü
77.dakikada sağ kanattan bu kez Vida geldi ortaladı ama sonuç gelmedi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Gaziantep FK adına oyundan Muhammet Demir çıktı yerine Cenk Şahin girdi
Hakem mücadelenin sonuna en az 8 dakika ekledi
90.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kafayı Atiba vurdu ama top yandan auta gitti
SARI KART! 90+3.dakikada Beşiktaş'ta Rosier yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
GOL! 90+8.dakikada Kenan Özer'in golüyle Gaziantep FK 3-1 öne geçti.
Mücadeleyi Gaziantep FK 3-1 galip bitirdi