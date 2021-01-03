Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor ile uzatma dakikalarında gelen penaltı golü sonucunda 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nın kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp internet sitesine açıklamalarda bulundu. BB Erzurumspor maçının uzatma anlarında verilen penaltıyı hayal kırıklığı olarak değerlendiren Mehmet Büyükekşi, adalet çağrısını bir kez daha yineledi.

'Anadolu takımlarının önü kesilmesin'

Süper Lig’de büyük camialara karşı zor şartlar altında mücadele verdiklerini ancak buna rağmen hakem hatalarıyla büyük yara aldıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig’in en uzun süredir yenilmeyen takımı olarak, Erzurum’da da galibiyet için sahaya çıktık. Oldukça zor şartlar altında takımımız inanılmaz özveriyle galibiyete çok yaklaşmıştı ancak bu pozisyon özelinde görüşüne katılmadığımız VAR müdahalesiyle birlikte bizim için çok değerli iki puandan olduk. Bundan çok büyük üzüntü duyduk. Rakip takım Erzurumsporlular bile oyunun neden durduğunu anlamadan, maçın hakemi VAR monitöründen sadece dokuz saniye izleyerek penaltı kararını verdi. Biz bu karşılaşmadan üç puan alsaydık maç fazlasıyla lider duruma geçecektik. Gaziantep şehri Süper Lig’in lideri olacaktı. Böylesi bir düdükle, uyarıyla iki puanımızın elimizden alındığı hissindeyiz ve bunu kabul edemiyoruz. Zor şartlar altında, büyük ekonomik farkların içerisinde alnımızın teriyle mücadele ederken Anadolu takımlarına bu düdüklerin kolay çalınması ve önümüzün kesilmesi korkunç bir demotivasyona sebep oluyor. Hem bu sene bizim için, hem de ileride yarışmacı olmayı hedefleyecek Anadolu kulüpleri için. Üstelik aynı müsabakada Kevin Mirallas’a ceza sahası dışında yerde kalmasıyla üstelik rakibin müdahelesi net bir şekilde varken hakem “aldatmaya yönelik hareketten” dolayı sarı kart gösteriyor. Mirallas takımımızın en önemli oyuncularından ve bizce büyük bir hakem hatasıyla Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düştü. Herkes elini vicdanına koysun, bu kararlar büyük bir takım maçında verilse şuan tüm Türkiye’de neler konuşuluyordu? ” dedi.

'Dokuz saniye yetti'

Karşılaşmanın hakeminin VAR’dan yapılan çağrının ardından sadece dokuz saniyede karar verdiğini belirten Mehmet Büyükekşi, “Bizim bu sezon son saniyelerde galibiyeti kaçırdığımız üçüncü maçımız oldu. Herkesin hafızalarında dün gibi canlanan Yeni Malatyaspor maçında son saniyede yediğimiz golün ardından VAR hakemi faul uyarısıyla maçın hakemi Ali Palabıyık’ı monitöre davet etmişti. O karşılaşmada çok net olan faul incelemesi tam 86 (SEKSEN ALTI) saniye sürerken, Erzurum maçında bize göre çok ağır olan faul pozisyonu sadece 9 (DOKUZ) saniye izlendi. Üstelik Malatya maçında net faul vardı, hakem golü verdi Erzurum karşılaşmasında da karar çok ağır olmasına rağmen penaltıyı vererek dört puanımız gitmiş oldu. O puanları şuan eklesek 32 puanla zirvenin sahibi Gaziantep oluyordu. Bu kadar mı kolay bir takımın emeğiyle oynamak, koca bir şehri üzüntüden içini sızlatmak. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na sormak istiyorum, ne gördü bu dokuz saniyede? Tek bir açıdan izleyip, karar vermesi maçın skoruna direkt olarak etki etmesiyle vicdanı sızlamadı mı? Türk Futbolu’nun tüm değerlerine saygı duyduğumuz ve marka değeri için büyük mücadele verdiğimiz bir ortamda bunları görmek adalet anlayışımızı yıpratmaya devam ediyor. Hiçbir zaman ayrımcılık istemedik, eşitlik istedik. Ancak aleyhimize kararlar sürdürülüyor, bu takım topladığı 28 puanın tamamını sahada gösterdiği performansla kazandı. Hiçbir hakem bize yardım etmedi, yardım da istemedik. Geçmiş maçlarımızı izleyen herkes gönül rahatlığıyla bunu görecektir” dedi.

'Hocamıza ön yargı maalesef devam ediyor'

Teknik Direktör Marius Sumudica’ya olan ön yargının devam ettiğini ve hakemi tebrik ettiği için ilk kez sarı kart gören teknik direktör olduğunu da ifade eden Başkan Büyükekşi, “Maalesef teknik direktörümüz Marius Sumudica’ya olan hakemlerimizin ön yargılı kararları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Kasımpaşa maçının hemen başında kendi oyuncusuna bağırdığı için sarı kart gören hocamıza Erzurum maçında da hakemi tebrik ettiği dolayısıyla kart gösterildi. Bunu hocamız maçtan sonra öğrendi. Soyunma odamıza gelen dördüncü hakem, “Sumudica sarı kart görmüştür. Kendisi düzgün ve nazik bir şekilde bizi tebrik etti ancak kural gereği yeşil alana hakemler çıkmadan girdiği için göstermek zorunda kaldık. Ne yazık ki kurallar böyle” denilerek bu karar bizim tarafımıza iletiliyor. Hangi maçtan sonra, hangi teknik adam sahaya girmiyor. Tepki gösterse, tartışma çıksa hakeme hak verebiliriz belki ama kusura bakmayın diyerek bile sarı kart gösteriliyor. Bu kurallar sadece bizim ve Sumudica için mi geçerli? Hocamız Türkiye’nin en başarılı teknik adamıdır, bu tarz kararlarla sindirilmeye çalışılması büyük bir haksızlıktır. Hocamızın yanında olmaya devam edeceğiz ve haklarımızı her zaman savunacağız. Şu unutulmasın ki bu kadar kolay kartlarla sadece hocamız Marius Sumudica değil, Gaziantep şehri, Gaziantep Futbol Kulübü cezalandırılıyor. Hakemlerimizden ricamız lütfen ön yargılar üzerinden değil de, her teknik adama eşit seviyede yaklaşmalarıdır” dedi.

'Ankaragücü maçıyla birlikte serimizi devam ettireceğiz'

BB Erzurumspor maçı öncesi oynadıkları son dört resmi karşılaşmayı da kazandıklarını ve Ankaragücü maçından alacakları galibiyetle birlikte yeni bir seri başlatacaklarına inandığını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Belki de Süper Lig’in son zamanlarda en formda iki ekibi karşı karşıya gelecek. Ankaragücü köklü ve büyük bir camiadır. Kendilerine her rakibimize olduğu gibi büyük saygı duyuyoruz ancak bizim de zirve yarışı adına kazanmamız gereken bir müsabaka olduğunun bilincindeyiz. İnşallah dostça bir karşılaşma olur ve maç sonunda hakem kararları konuşulmaz. Yeni bir galibiyet serisi yakalayacak güce sahibiz yeter ki hatalar yaşanmasın. Taraftarlarımızı geçtiğimiz ay içerisinde tüm maçlarda sevindirmeyi başardık, temennimiz onları gururlandıracak takımı izletmeyi sürdürebilmek” diyerek sözlerini noktaladı.