Sumudica sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu getiren Gaziantep FK, her geçen gün oyununu ileriye taşıdı. Kırmızı-Siyahlılar'ın son kurbanı ise ligde kalma savaşı veren son şampiyon Başakşehir oldu. Rakibi kendi yarı sahasında karşılayan Gaziantep FK, 31. dakikada Ponck'un, Mirallas'a yaptığı müdahele sonucunda VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim, 32'de takımını öne geçirdi. Bu dakikadan sonra topu rakibine verip, kontra atak arayan Antep’te, 52'de Mirallas'ın çıkarttığı topta Maxim, farkı 2'ye çıkardı.

Fırsatları üst üste harcadılar

Başakşehir'in hücumcuları Demba Ba, Deniz Türüç, Visca Giuliano, üst üste fırsatlar yakalasa da bir türlü sonuca gitmeyi başaramadılar. 90 dakika sonunda ev sahibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya damgasını ise Maxim vurdu. 2 gol birden atıp, yıldızlaşan Romanyalı, 30. maçında 13. golüne ulaştı. Avrupa'yı hedefleyen Gaziantep, Beşiktaş 'ın Türkiye Kupası'na uzanması halinde, ligi 5. sırada bitirirse, Kupa 2'nin yolunu tutacak. Bu arada Başakşehir ise yine ateş hattından uzaklaşamadı.