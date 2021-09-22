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Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk edecek. Tek galibiyetini Antalyaspor karşısında alan ve 5 puanı bulunan Gaziantep, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'yi devirerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Başakşehir ise zorlu deplasmanda 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

22 Eylül 2021, Çarşamba 02:54 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Başakşehir, Süper Lig 'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir ise 2'de 2 yapıp seri yakalamak istiyor. Ev sahibi ekip 5 puanla 15. sırada yer alırken İstanbul temsilcisi 3 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 17.00'de başlayacak Gaziantep FK-Başakşehir maçını Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Mendyl, Merkel, Jefferson, Messaoudi, Recep, Muhammet, Dicko

Başakşehir: Volkan, Şener, Youssouf, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Aleksic, Deniz, Visca, Okaka

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