Gaziantep FK-Başakşehir maç sonucu: 1-0

Gaziantep FK ile Başakşehir, Süper Lig 'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir'i tek golle geçti. Kırmızı-Siyahlılar, Muhammet Demir'in 9. saniyede Muhammet Demir'in attığı Süper Lig tarihinin en erken golüyle 1-0 devirdi. Bu sonuçla kötü gidişata dur diyen Gaziantep FK puanını 8'e yükseltti. İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Rekor gol

GOL | Karşılaşma golle başladı. Ev sahibi Gaziantep FK'da Muhammet Demir santranın ardından topla ceza sahası içinde buluştu ve 10. saniyede takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Santra sonrası ceza sahası ön çizgisine doğru doldurulan topu Figueiredo indirdi. Ceza sahasında bu topla buluşan Muhammet Demir sağ çaprazdan şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Bu gol aynı zamanda Süper Lig tarihinde atılan en hızlı gol oldu. Bu rekor en son 2008-2009 tarihinde Darryl Bevon Roberts'a aitti.

Gaziantep FK direğe takıldı

Karşılaşmanın 36. dakikasında ev sahibi ekip Gaziantep FK bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sagal'ın yerden sert şutunda top direkten döndü.

41. dakikada da bu kez gole yaklaşan taraf Başakşehir oldu. Lima'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

73. dakikada Ndayishimiye altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

74. dakikada Başakşehir kaleyi yokladı. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

90+3'te Gaziantepli Kenan Özer, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına aldıktan sonra şutunu çekti ancak Volkan Babacan gole izin vermedi.

..Ve maç sona eriyor, Gaziantep FK sahadan 1-0 galibiyetle ayrılıyor.