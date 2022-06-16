Gaziantep FK, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Arda’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

15 Ekim 1998 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Arda, futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. 2017 yılında profesyonelliğe imza atan genç defans oyuncusu, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Stoper mevkisinde forma giyen ve 1.87 cm boyundaki Arda, 17 Kasım 2020 tarihinde Ümit Milli Takımımızla ilk maçına çıktı. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.