Gaziantep FK Antalyaspor deplasmanında

Yarın saat 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 3 puan toplayabilen Gaziantep FK, 7 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Muhammet Demir’den Antalya deplasmanında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinin başında kart cezası nedeniyle teknik direktör Marius Sumudica da olmayacak.

Sumudica’nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit’in olması bekleniyor.

AA