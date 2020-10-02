Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Gaziantep FK, son olarak Rizespor forması giyen Amedej Vetrih'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Amedej Vetrih’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.









Vetrih kimdir?

16 Eylül 1990 yılında Slovenya’nın Sempeter takımında forma giyen Vetrih, futbola ülkesi takımlarından Gorica’da başladı. 2014 yılında İtalya’nın köklü takımlarından Parma’ya transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, son olarak ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyiyordu.

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.81 cm boyundaki Vetrih, oyun zekası ve özellikle yüksek pas başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde 264 resmi müsabakaya çıkan Sloven futbolcu, 27 gol atıp 11 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 3 kez de ülkesi adına Milli formayı terleten Vetrih, bundan sonraki kariyerine kırmızı-siyahlı formamız altında devam edecek.