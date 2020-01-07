Gaziantep FK Alexandru Chipciu transferini bitiriyor

Gaziantep FK’da teknik direktör Marius Sumudica’nın Romanya Milli Takımı’nda da forma giyen Anderlecht oyuncusu Alexandru Chipciu’yu istediği ortaya çıkmıştı. Güneydoğu ekibi, bu oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Anderlecht ile Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle takımıyla arası açılan Chipciu’nun sözleşmesini feshetmek üzere olduğu bildirildi.

Alacakları da ödenmeyen Chipciu’nun Anderlecht’ten ayrılır ayrılmaz Kırmızı-Siyahlılar’la masaya oturacağı ifade edildi. Gaziantep FK önümüzdeki günlerde takıma yapılacak takviyelerle ilgili detaylı bir açıklama da yapacak.