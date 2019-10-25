Gaziantep FK - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Sezona iyi başlayan ancak son iki maçını kaybeden Sumudica'nın öğrencileri lideri yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyordu. Lider Alanyaspor, deplasmanda 33'de Cisse ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

90+1'de Kana Biyik, skoru eşitledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada ev sahibi ekip atağında, Twumasi’nin sağ taraftan yaptığı ortada Djilobodji topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

6. dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu iyi kontrol eden Junior Fernandes çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Gaziantep FK’de Kenan Özer’in hatasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse’yi gördü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse’nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Kenan Özer ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top, Pawlowski’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan topu, kaleci Marafona kornere gönderdi.

40. dakikada Morais’in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

90+1. dakikada Gaziantep FK, Kana Biyik ile eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.