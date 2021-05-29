Gaziantep FK 3 isimler yollarını ayırdı

Süper Lig'de inişli çıkışlı performans sergileyerek sezonu 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, sezon sonunda teknik direktör Sa Pinto ile yollarını ayırmıştı. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'la anlaşma sağlayan Antep temsilcisi, kadrosundaki 3 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Sözleşmeleri sona eren Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar, resmi internet sitesinden bu haberi duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır.

Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.