İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Gaziantep FK, öne geçtiği maçta maçın sonlarına doğru yediği golle bir puanla yetinirken, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sezonun ilk yarısında sadece 2 maçta gol atamayan Sumudica’nın ekibi, aynı şekilde sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi. Kış arasında transfer yapmayan Gaziantep FK’da cezalı olan Güray Vural’ın yanı sıra sakat olan Tetteh ve Muğdat Çelik yok.

Ligin ilk yarısını Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3 puanla kapatan Fenerbahçe, hafta içinde ise kupada Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalırken iyi sinyaller vermedi. Bu sezon deplasmanda oldukça fazla puan kaybı yapan Sarı Lacivertliler’de kupa maçında oyuna sonradan dahil olan isimlerle birlikte oynatılmayan isimlerin de ilk onbirde yer alması bekleniyor. Konuk ekipte henüz lisansı çıkmayan Simon Falette ile birlikte takımdan ayrılmaları söz konusu olan Adil Rami ve Miah Zajc yok. Ayrıca sakatlıkları olan Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Ev sahibinin ligin ilk yarısındaki 17 maçının 13’ü karşılıklı gol var bitti.

• Fenerbahçe’nin ligdeki son 5 maçı da karşılık gol var bitti.

• Fenerbahçe ligdeki 9 dış saha maçının sadece birinde devreyi önde kapatabildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Fenerbahçe’nin galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %59’u konuk ekibin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %9’u maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

CAN TONGO’NUN YORUMU

Gaziantep FK, son dönemde çok iyi bir form grafiği yakaladı. Gol yollarında oldukça üretken gözüktüler. Savunmada kimi zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Fenerbahçe zirve ile arasındaki puan farkından dolayı kazanmak isteyecektir. Tempolu bir maç bekliyorum. Tercihim Gol Var.



