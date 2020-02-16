Süper Lig'de Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor 22. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Gaziantep Fk bu hatfa Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazanarak yolunu emin adımlarla devam etme peşinde.

Gaziantep - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK geride kalan 21. haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Bir maç eksiği bulunan Çaykur Rizespor ise 20 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.