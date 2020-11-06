Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Siyah Beyazlı ekip, 55. dakikada Ersin Destanoğlu'nun kırmızı görmesiyle 10 kişi kalırken, karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Gaziantep ekibinde 74. dakikada Dicko, yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık heyeti oyun alanına girdi. Bu pozisyonun ardından iki takım yedek kulübeleri arasında tansiyon yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Murat Şahin ile tartıştı. Şahin'i Sergen Yalçın ve futbolcular, zor zaptederken, tartışmaya Gaziantep FK Tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş girdi.

Saha kenarında yaşanan gerilimin ardından Murat Şahin ve Oğuzhan Erdoğmuş 75. dakikada sarı kart gördüler.







