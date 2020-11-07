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Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu corona virüse yakalandı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol’da görev yapan bir oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

07 Kasım 2020, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu corona virüse yakalandı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol’da görev yapan bir oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu ve teknik heyetinin dün Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Testler sonuçlanmış ve bir oyucumuzun testleri pozitif çıktı. Oyuncumuz, Beşiktaş karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.


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