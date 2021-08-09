Gaziantep Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen idman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, geçen sezonlara göre takımda ciddi bir değişim yaşandığını söyledi.

Teknik kadro ve oyuncu anlamda iyi transferler yaptıklarını belirten Dai, "Onun için hazırlık süreci bizim için çok daha önemli. Hep yukarıyı hedefleyen bir takım olduk. Bu senede yine öyle olacak. İlk hedefimiz, aşağıdan çabucak uzaklaşıp, ilk sekizde yer almak. Değişiklikler yaptık ama yine genç ve dinamik bir takım olduk." ifadelerini kullandı.

Dai, yeni sezonda kombine bilet satışı olmayacağını da dile getirerek, "Neyin nasıl olacağını pek kestiremiyoruz. Bu sene gişeden bilet satışı yerine, direk çevrim içi bilet satışı yapmayı düşünüyoruz. Böyle daha iyi olacak. Sezonun ilerleyen zamanında neler yaşayacağız bilmiyoruz." diye konuştu.

Açık: "Bir yabancı oyuncu alacağız"

Takımın başantrenörü Tutku Açık, seyirci olmaması nedeniyle geride kalan sezonun tatsız geçtiğini belirtti.Sezona sağlıklı bir giriş yapıp, öyle devam etmek istediklerini aktaran Açık, şunları kaydetti:"Mücadeleci ve savaşan bir takım kurmayı planladık. Şu ana kadar istediğimizi yaptık diyebilirim. Bir eksiğimiz var. Bir yabancı oyuncu alacağız. Çok acele etmiyoruz. Hem piyasa çok yüksek hem de içimize sinmeyen bir oyuncu almak istemedik. Yaklaşık 12 gün Bolu'da kamp yapacağız. Sonrasında hazırlık dönemi başlayacak. Bu arada eksiklerimizi göreceğiz. Yeni bir takım oluşturduk ve biraz zamana ihtiyacım var. İyi bir takıma sahip olmak için bu yaz dönemini iyi geçirmemiz lazım.

"Takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva ise takımda ciddi değişikliklerin olduğunu anlattı.

İyi bir sezon geçmesi temennisinde bulunan Hacıyeva, "Hedefimiz her zamanki gibi play-off olacaktır. Bu sene 5'inci seneme giriyorum Gaziantep'te. Bundan sonra takım kaptanı olarak yola devam edeceğim. Bu benim için ayrıca gurur verici bir durum. Taraftarı çok özledik ve onları bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Takımın yeni transferlerinden Ryan Luther ise şehri ve takımı sevdiğini söyledi.

Yeni sezonda başarılı olmak istediklerini belirten Luther, "Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu sene hep birlikte, takım ruhuyla başarılar elde etmek istiyoruz. Geçen sene Gaziantep ile 3 maç yaptık. Burada bir takım ruhu var. Biz de yeni sezonda bunu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından takım, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AA