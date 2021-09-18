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Gaziantep Basketbol-Türk Telekom maç sonucu: 78-74

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda Gaziantep Basketbol, Türk Telekom’u 78-74 yendi.

18 Eylül 2021, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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Gaziantep Basketbol-Türk Telekom maç sonucu: 78-74

TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenen 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın son gününde, Gaziantep Basketbol ile Türk Telekom 5’incilik maçına çıktı. İki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı ilk periyot, Gaziantep Basketbol’un 21-20 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyota hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımayınca soyunma odasına farkı çift hanelere (47-35) çıkarak gitti.

Üçüncü periyotta Türk Telekom açılan farkı kapatmak için baskıyı arttırsa da final periyotuna Gaziantep ekibinin 65-55 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta Türk Telekom farkı 4 sayıya kadar indirse de Gaziantep Basketbol, parkeden 78-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar turnuvayı 5. tamamladı. (AA)

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