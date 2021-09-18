Gaziantep Basketbol-Türk Telekom maç sonucu: 78-74

TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenen 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın son gününde, Gaziantep Basketbol ile Türk Telekom 5’incilik maçına çıktı. İki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı ilk periyot, Gaziantep Basketbol’un 21-20 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyota hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımayınca soyunma odasına farkı çift hanelere (47-35) çıkarak gitti.
Üçüncü periyotta Türk Telekom açılan farkı kapatmak için baskıyı arttırsa da final periyotuna Gaziantep ekibinin 65-55 üstünlüğüyle gidildi.
Son periyotta Türk Telekom farkı 4 sayıya kadar indirse de Gaziantep Basketbol, parkeden 78-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar turnuvayı 5. tamamladı. (AA)