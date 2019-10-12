Gaziantep Basketbol - TOFAŞ maç sonucu: 69-81

Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 81-69 mağlup etti.

12 Ekim 2019, Cumartesi 20:29
- A +
Gaziantep Basketbol - TOFAŞ maç sonucu: 69-81

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 81-69 mağlup etti.

İlk periyot karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun son saniyelerinde Crawford’un bulduğu 3 sayılık basketle ev sahibi ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. İkinci periyotta iki takım da savunmasını artırınca soyunma odasına 35-35 eşitlikle girildi.

Üçüncü periyotta konuk takım temposunu arttırarak, bulduğu sayılarla final periyoduna 59-55 önde girdi.

Son periyotta etkisini arttıran Bursa temsilcisi, arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi Gaziantep Basketbol: 69 - TOFAŞ: 81

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat Parlak

Gaziantep Basketbol: Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Crawford 16, Vasiliauskas 3, Sanders 7, Can Uğur Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 5, Erol Can Çinko 2, Metehan Akyel 13.

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa, White 3, Phillip 2, Lojeski 9, Williams 16, Berkan Durmaz 24, Berk İbrahim Uğurlu 5, Barış Ermiş 17, Muhsin Yaşar 5, Mejia

1. Periyot: 21-17

Devre: 35-35

3. Periyot: 55-59

Beş faulle çıkanlar: 30.46 Hagins (Gaziantep Basketbol)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...