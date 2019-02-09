Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 83-58'lik skorla kazanmayı başardı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 83-58'lik skorla kazanmayı başardı.
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