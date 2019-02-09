Gaziantep Basketbol, Sakarya BŞB'ye şans tanımadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında ağırladığı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 16:57
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Gaziantep Basketbol, Sakarya BŞB'ye şans tanımadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 83-58'lik skorla kazanmayı başardı.

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