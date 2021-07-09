Gaziantep Basketbol, QJ Peterson’u kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Peterson ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezonu Danimarka Süper Ligi takımlarından Bakken Bears’ta geçiren Peterson, burada sezonu 33 maçta 21,9 sayı, 6,2 ribaunt, 4,1 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde maç başı 17,9 sayı, 4,4 ribaunt, 3,4 asist, 1,5 top çalma istatistiğiyle sezonu sayı liderliğinde 3. sırada tamamlamıştır. QJ Peterson’a ’hoş geldin’ diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.