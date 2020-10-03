ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonu Afyon yenilgisiyle açan Gaziantep Basketbol dün evinde ağırladığı Pınar Karşıyaka’ya geçit vermedi. Antep özellikle de Simpson’ın üçlükleriyle farkı açarak devreyi 15 sayı farkla 39-24 önde kapattı.

Ancak Kaf Kaf müthiş bir geri dönüş yaptı ve Morgan, M’Baye, Metecan Birsen, Henry’nin sayılarıyla farkı eritti ve son 3 dakikaya 53-52 önde girdi. Kalan bölümde daha iyi hücum eden ve faul atışlarını sayıya çeviren Gaziantep sahadan 59-55 galip ayrıldı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Serhat Büker

Gaziantep Basketbol: Lemar 6, Orhan Haciyeva 1, Jaiteh 15, Tomas 3, Can Uğur Öğüt, Kelly 8, İsmail Cem Ulusoy 11, Simpson 15, Metehan Akyel

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Taylor 3, M'Baye 8, Morgan 4, Henry 12, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım, Çağatay Özkan

1. Periyot: 17-17

Devre: 39-24

3. Periyot: 48-42

5 faule çıkan: 39.56 Semih Erden (Pınar Karşıyaka)