Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 59-65

ING Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 65-59 yendi.

18 Ekim 2020, Pazar 23:10 Son Güncelleme:
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Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 59-65

ING Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol’a konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 5 dakikasını 12-2 önde tamamlarken, periyodun kalan bölümünde karşılıklı sayılarla ilk çeyrek 24-12 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildi.     

İkinci periyotta da konuk takım farkı koruyarak, soyunma odasına 41-28 önde girdi. İkinci yarı hücumda etkisini arttırarak, arka arkaya sayıları bulan Fenerbahçe Beko, son periyoda 19 farkla önde girdi (34-53). Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 65-59 galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey     

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Polat Parlak     

Gaziantep Basketbol: Lemar 12 , Orhan Haciyeva 6, Jaiteh 18, Tomas , Can Uğur Öğüt 5, Kelly 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Simpson 4, Metehan Akyel 2     

Fenerbahçe Beko: Hamilton 10, Westermann 9, Barthel 10, Ali Muhammed 6, Ulanovas 11, Tarık Biberovic 10, Pierre, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 5     

1. Periyot: 12-24     

Devre: 28-41     

3. Periyot: 34-53

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