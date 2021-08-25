Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, kamp dönemini değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Güneydoğu ekibinin başantrenörü Tutku Açık, takım televizyonuna açıklamada bulundu.

Açık, takıma yeni oyuncuların dahil olduğunu belirterek, "Genel anlamda mücadele gücü yüksek, tempolu oyuna müsait sahanın iki kenarında, defansta, hücumda çok üst düzey şekilde mücadele edebilme hedefiyle yola çıktık. Belli bir düzeyde hatta istediklerimizi yapabilecek seviyede olduğumuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar iki hafta geçirdik. Bu sürede çok özveriyle çalıştılar. Genel anlamda kampın gidişatından çok memnunum. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu ama yaklaşık 12 günlük kamp dönemimizin son günlerindeyiz. Teknik ve taktik olarak dikkatleri üs seviyedeydi. Tabii sezon başlangıcı. Beraber oynamamamın verdiği dezavantaj var. Bu kamp dönemi açıkçası bu tarz sıkıntıları giderme açısından çok önemli. Dolayısıyla çok verimli bir dönem geçirdik."

Açık, taraftarın önünde basketbol oynamayı çok özlediğini dile getirerek, "Oyuncu, taraftar varken daha çok motive oluyor. Umarım bu sene taraftarımızla birlikte hedeflerimizi yakalarız." yorumunda bulundu.

AA