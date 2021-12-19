Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 69-76

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; ev sahibi ekip ise QJ Peterson, İsmail Cem Ulusoy, Jarmar Gulley, Ryan Luther ve Alpha Kaba beşiyle başladı.

Gaziantep Basketbol maça Kaba’nın pota altında bulduğu isabetlerle başladı ve ilk üç dakikayı 6-4 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, oyunda dengeyi Smith’in hücumdaki liderliğiyle korudu ve çeyreğin bitimine 4 dakika 51 saniye kala gelen televizyon molasına 10-10 eşitlikle girildi. Molanın ardından iki ekip de skor üretmekte güçlük çekerken, maçın ilk dörtte birlik bölümü 15-14 geride kaldı.

İkinci çeyreğe iki takım da skor üretmede sorun yaşayarak başlarken ilk üç buçuk dakika 19-20’lik skorla geçildi. Kırmızı Ejderhalar, Oğuz ve Kartal’la üst üste bulduğu sayılarla skoru 21-26’ya getirince, devrenin bitimine 5 dakika 26 saniye kala Gaziantep Basketbol molası geldi. Molanın ardından Dekker’la üst üste sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, ilk yarıda son dört dakikaya girilirken farkı çift hanelere taşıdı (21-31). Devrenin kalan bölümünde iki ekip de dengeli bir görüntü çizdi ve soyunma odasına 32-38’lik skorla gidildi.

İki takım da ikinci yarıya karşılıklı basketlerle başlarken ilk üç dakikalık bölüm 39-47’yle geçildi. Çeyreğin orta bölümünde ev sahibi ekip farkı yarıya indirdi ve periyodun bitimine 4 dakika 58 saniye kala gelen televizyon molasına 45-49’la girildi. Çeyreğin son bölümünde hücum ribaundlarıyla oyunun kontrolünü ele geçiren Gaziantep Basketbol, maçın son dörtte birlik bölümüne 55-54 önde girdi.

Bahçeşehir Koleji, son çeyreğe Solomon liderliğinde 6-2’lik bir seriyle başlayınca ev sahibi ekip mücadelenin sonuna 6 dakika 37 saniye kala molaya başvurdu. İki taraf için de kısır geçen dakikaların ardından maçın sonuna 4 dakika 31 saniye kala skor 64-62’ye gelince bu kez molayı Bahçeşehir Koleji aldı. Molanın ardından maçın son bölümünde Kaba’nın teknik faulleri ve Smith’in üst üste isabetleriyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kırmızı Ejderhalar, mücadeleyi 76-69 kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 7’ye çıkarttı.

‘’Gaziantep Basketbol, sezonun bu bölümüne kadar ligin en iyi takımlarından biri olarak ön plana çıkıyordu. Böylesine kaliteli oyunculardan oluşan ve iyi basketbol oynayan bir ekibe karşı deplasmanda galip gelmek bizim için çok değerli. Kırk dakika boyunca mücadeleyi sürdüren oyuncularıma ve burada bizi yalnız bırakmayan Bahçeşehir Koleji ailesine teşekkür ediyorum.’’



