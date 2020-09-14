Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, Galatasaray mağlubiyetiyle lige girdi. Kırmızı- Siyahlılar toparlanmak adına transferde gaza bastı. Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Sivas'la ciddi şekilde görüşen ancak henüz anlaşamayan Alper'in geleceği merakla bekleniyor.