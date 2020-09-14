Gaziantep Alper Potuk'un peşinde!
Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, Galatasaray mağlubiyetiyle lige girdi. Kırmızı- Siyahlılar toparlanmak adına transferde gaza bastı. Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Sivas'la ciddi şekilde görüşen ancak henüz anlaşamayan Alper'in geleceği merakla bekleniyor.
Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, Galatasaray mağlubiyetiyle lige girdi. Kırmızı- Siyahlılar toparlanmak adına transferde gaza bastı. Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Sivas'la ciddi şekilde görüşen ancak henüz anlaşamayan Alper'in geleceği merakla bekleniyor.