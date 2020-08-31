Gazi şampiyonu 'Call to Victory'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, Zafer Bayramı’nı da kutladığımız 30 Ağustos’ta İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. Yılın şampiyonunu da belirleyen dev yarışa 14’ü erkek, 1’i dişi toplam 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katıldı. Çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışı, 2.30.18’lik derecesiyle “Call To Victory” adlı safkan ilk sırada tamamladı. İkinciliği ‘Lord Of Game’ (2.30.55), üçüncülüğü ‘Kingsman’ (2.31.24) 4.’lüğü de ‘Coach’ (2.31.49) isimli adlı safkan elde etti.

2 milyon 958 bin TL kazandırdı

Koşuyu ilk sırada tamamlayan “Call To Victory”, sahibine 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi.

Ahmet Çelik’in tarihi serisi

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu’nu kazandı. Ahmet Çelik bu zaferiyle Gazi Koşusu’nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi. Yarış sonrası açıklama yapan ve çok gururlu olduğunu belirten Çelik, “Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum. Duygularla anlatılamaz. Bu yarışta stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Gazi Koşusu’nu üst üste 6. kez kazandım. Üzerimde herhangi bir baskı yoktu. Rahat bir yarış çıkardım. Çok mutluyum.” dedi.





‘Call To Victory’ adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel, gelen zafer sonrası büyük sevinç yaşadı.



