Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen, Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu, dün 93. kez gerçekleştirildi. 18’i erkek, 2’si dişi olmak üzere toplam 20 tayın Veliefendi Hipodromu’ndaki tarihi yarışı nefes kesti. İyi start alan 8 numaralı Ghost Pasha, yarışın büyük bir bölümünü önde götürdü. Ancak daha sonra sahneye ekürisi The Last Romance çıktı. Ghost Pasha’nın fedai koşusu sonrasında işi kolaylaşan The Last Romance, kimsenin tahmin etmediği bir şekilde içerden atağa kalktı. İlk sırayı alan The Last Romance, 20 safkan atın katıldığı tarihi yarışta birinci geldi.

2 boy fark attı

Ahmet Çelik’in jokeyi, Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Orkun Özelcanat’ın üstlendiği 3 yaşlı doru dişi tay için bitiriş derecesi 2.27.73 oldu. Çim pistte 2 bin 400 metre mesafede adına yakışır kalitede gerçekleşen koşunun ikincisi Özcan Yıldırım idaresindeki Kuzey Kafkasyalı olurken, Erhan Yavuz ile Hürat üçüncü, Scoutleo ise jokeyi Gökhan Gökçe ile dördüncü oldu. 1 milyon 650 bin TL birincilik ikramiyeli koşuda farklar 2 Boy - 1,5 Boy - 2,5 boy şeklinde kayıtlara geçti.

Veliefendi’de 30 bin kişi

Veliefendi Hipodromu’nda müthiş bir atmosfer vardı. Yaklaşık 30 bin kişi, Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu’nu tribünden takip etti. Koşuyu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı da yerinden izledi.

9 yıl sonra bir ilk...

Her yıl düzenlenen 93. Gazi Koşusu’nda 9 sene sonra bir ilk yaşandı. Genelde erkek safkanların kazandığı yarışı bu sefer dişi olan The Last Romance kazandı. 2010 yılında Gazi Koşusu’nda birinci gelen dişi at Mystical Storm’un ardından ilk kez bir dişi at zafere uzandı.

Zaferin sahibine 1.6 milyon TL

Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL ve üçüncüye 330 bin TL olarak toplamda ise 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL ikramiye kazandı. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi olsaydı 453 bin 750 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 milyon 847 bin 585 TL’ye çıkacaktı.

Ahmet Çelik’ten koşuya ambargo

The Last Romance’ın jokeyi Ahmet Çelik, adından bir kez daha söz ettirdi. Son 4 yarışın kazananı olan ve tarihe geçen Çelik, dün favori olmamasına rağmen yine birinci geldi. Bu zaferle birlikte üst üste 5’inci kez Gazi Koşusu’nu kazanan Ahmet Çelik, kendi rekorunu geliştirdi. Şampiyon jokey, 2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Pıano Sonata ve 2018’de de Hep Beraber isimli safkanlarla birincilik kürsüsüne çıkmıştı. Tecrübeli jokey, yarışın ardından ise “Bir dişi ile kazandım. Erkeklerden daha yürekli bir atla kazandım. Gerçekten yüreğini ortaya koydu. Bu duygu anlatılamaz” ifadelerini kullandı.

Gazi rekoru Halis Karataş’ta

Katıldığı 9 Gazi Koşusu’nda üst üste 5 kez kazanarak birincilik kürsüsüne çıkan Ahmet Çelik, tüm Türkiye’nin merakla beklediği yarışın tarihine geçti. Ancak yarışın asıl rekoru Halis Karataş’ta. Tam 28 kez Gazi Koşusu’na katılan Karataş, 6 kez ilk sırada geldi ve bu alanda zirveye yerleşti. Ahmet Çelik’in de hedefi ilerleyen senelerde Karataş’ın rekorunu egale etmek.