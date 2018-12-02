Gazi Koşusu favorisi yaşamını yitirdi

Veliefendi Hipodromu'nda geçtigimiz ay düzenlenen Sakarya Koşusu'nu kazanarak 2019 Gazi Koşusu'na favori olarak adını yazdıran Aragorn isimli tay bu sabah yaptığı idmanda sağ ön moleti kırılınca uyutuldu.

02 Aralık 2018, Pazar 13:04
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Gazi Koşusu favorisi yaşamını yitirdi

İdmanının sonuna doğru sakatlanan safkanın yapılan veteriner incelemesinde düzelemeyeceği anlaşılınca iğne ile yaşamına son verildi.

Safkanın ilgilisi Vefa İbrahim Aracı Ekürisi'ne büyük geçmiş olsun diyoruz.

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