Gazi Koşusu favorisi yaşamını yitirdi

İdmanının sonuna doğru sakatlanan safkanın yapılan veteriner incelemesinde düzelemeyeceği anlaşılınca iğne ile yaşamına son verildi.
Safkanın ilgilisi Vefa İbrahim Aracı Ekürisi'ne büyük geçmiş olsun diyoruz.
İdmanının sonuna doğru sakatlanan safkanın yapılan veteriner incelemesinde düzelemeyeceği anlaşılınca iğne ile yaşamına son verildi.
Safkanın ilgilisi Vefa İbrahim Aracı Ekürisi'ne büyük geçmiş olsun diyoruz.
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