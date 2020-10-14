Gazeteci Dündar Keşaplı’ya “Yılın En İyi Spor Muhabiri Ödülü”

Medyamize Medya Grup tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen ‘’Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni’’ Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümü olan 13 Ekim’de Çukurambar Green Park Otel’de yapıldı.

Yılın “en”lerinin belirlendiği ve medya temsilcilerinden isimlerin ödüllendirildiği gecede, 30 yılı aşkın süredir yaşadığı İtalya’da başta spor olmak üzere pek çok alanda yaptığı ses getiren haberlerle adından söz ettiren Dündar Keşaplı da ödüle layık görüldü.

Keşaplı, gecede “Yılın En İyi Spor Muhabiri Ödülü”ne layık görüldü.

Kovid-19 salgını dolayısıyla ödülünü almak üzere Ankara’ya gidemeyen Keşaplı, törene gönderdiği mesajında, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Dündar Keşaplı, Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde böyle bir ödülle onurlandırılmış olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Keşaplı, İtalya gündemini ses getirecek haberlerle aktarmaya devam edeceğini de ifade etti.

Halen TRT, TRT Spor, A Haber, A Spor kanallarının İtalya temsilciliğini yürüten Keşaplı, İtalya’da Rai, Sky ve Mediaset gibi medya kuruluşlarına da Türkiye’ye ilişkin danışmanlık görevlerinde bulunuyor.