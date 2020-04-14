Gaz sıkışması neredeyse her insan tarafından karşılaşılabilen yaygın bir rahatsızlık türüdür. Basit bir durum gibi görülse de bazı durumlarda dayanılmayacak şiddetlerde ağrılara sebep olabilmektedir. Peki, gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Bu problem nasıl geçer? Sizler için gaz sıkışmasını geçirebilecek doğal çözüm önerilerini derledik. Gaz sıkışması, genellikle konuşurken ya da yemek yerken yutulan havalar nedeniyle oluşmaktadır. Bu problem çoğu zaman dayanılmaz ağrıları da beraberinde getirmektedir. İnsanın yaşam kalitesini düşüren bu ağrıların bazı doğal yöntemlerle hafifletilebilmesi mümkündür.

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?

Gaz sıkışması, buna neden olan faktörlerden uzak durulduğu taktirde engellenebilmektedir. Bu kapsamda bağırsak ve mideyi yoracak besinlerden uzak durulması tavsiye edilmektedir. Ancak gaz sıkışması olduğu anda da bazı önlemler ile kişi rahatlatılabilmektedir. Bu bağlamda hafif egzersizler yapmak ve sırta masaj yaptırmak kısa süreli bir sonuç vermektedir. Bazı durumlarda ortaya çıkan gaz sıkışmasının altında kabızlık problemi yatmaktadır. Bu durumlarda da tuvalete çıkılmasıyla birlikte gaz sıkışması da ortadan kalkmaktadır.

Gaz sancısına iyi gelebilecek bir yöntem de sıcak su torbası kullanımıdır. Sıcak su torbası, ağrı hissedilen bölgeyi rahatlatmakta ve buradaki ağrıların dinmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda sıcak su torbası kullanılırken, torbanın bir beze sarılması tavsiye edilmektedir.

Gaz sıkışması nasıl geçer?

Gaz sıkışması, yarattığı şişkinlik ve sancılar nedeniyle kişiyi oldukça rahatsız etmektedir. Ancak beslenme düzenine dikkat ederek ve hareketli bir yaşam tarzını benimseyerek bu problemden kurtulmak mümkündür. Bağırsakta gaz sıkışmasına sebep olan belli başlı yiyeceklerden uzak durmak, sıkışmayı önlemenin en önemli yoludur. Bu bağlamda aşağıda sıralanan yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir. Buna karşılık da evde yapılan doğal ürünlere ve probiyotik açıdan zengin besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

- Asitli içecekler

- Karnabahar

- Süt

- Alkol

- Kafeini Yüksek içecekler

- Brokoli

- Fasulye

Gaz sıkışmasının çözümü için doğal yöntemler nelerdir?

Gaz sancısı değişen periyotlarla ve tüketilen besinlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Gaz sancısı çeken insanların bazı doğal yöntemlerle bu sancıdan kurtulabilmesi mümkündür. Zencefil, kimyon, rezene, sirke ve karbonat bu bağlamda tercih edilebilecek yöntemler arasındadır.

Zencefil, doğru oranda kullanıldığında vücutta biriken gaz sebebiyle oluşan ağrı ve sancıyı dindirmektedir. Ancak fazla tüketildiğinde ters bir etki yapıp mide ağrısı oluşturmaktadır. Bu sebeple gaz sancısı için tüketilecek zencefil miktarının 1 çay kaşığından daha az olması gerekmektedir. Zencefil bu hali ile ağza alınıp, çiğnenebilmektedir.

Kimyon, gaz yaptığı bilinen bakliyat yemek tariflerinde yer almaktadır. Bunun sebebi, kimyonun olası gaz problemlerine karşı oldukça etkili olmasıdır. Gaz sancısı başladıktan sonra tüketilen kimyon da ağrıyla oldukça iyi bir şekilde savaşmaktadır. Bu bağlamda 1 tutam kimyonun 1 bardak suda demlendikten sonra içilmesi yeterli olmaktadır. Bunun tadından hoşlanmayanlar ise kimyonu doğrudan süte karıştırıp içebilme seçeneğine sahiptir.

Rezene, içerisinde faydalı lifler barındıran ve her türlü bağırsak problemini gidermek için kullanılan bir çözüm yoludur. Aktarlardan kolayca alınabilen rezene tohumu ile vücutta biriken gazlar giderilebilmektedir. Bu bağlamda rezene tohumunu ağızda çiğneyerek tüketmek mümkündür. Ancak bunun yanı sıra rezene çayı içerek de aynı etkiye ulaşılabilmektedir.

Sirke, mide ve bağırsak problemlerinde sık sık kullanılan bir tedavi yoludur. Gaz sıkışması konusu için de özellikle elma sirkesinden yarar görülmektedir. Bir su bardağı içerisine ilave edilen bir yemek kaşığı sirkenin bağırsak ve mide faaliyetlerini düzenlediği kabul edilmektedir. Bu sebeple de özellikle karın bölgesinde oluşan ağrılardan hızlı bir şekilde kurtulmak mümkün olmaktadır.

Vücudun ihtiyacı olan alkali dengesine kavuşması da gaz sancılarını dindirmeye yardımcı bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda destek alınabilecek en güzel ürün de karbonat olarak ortaya çıkmaktadır. Karbonat da tıpkı sirkede olduğu gibi suya karıştırılarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı oranında karbonat katmak yeterli sayılmaktadır.

Gaz sıkışmasının çözümü için egzersizler

Vücutta biriken gaz ve bununla birlikte hissedilen ağrı için en etkili yöntemlerden bir diğeri de bolca egzersiz yapmaktır. Bu kapsamda gaz sancısı üzerinde etkili olabilecek başlıca iki hareket bulunmaktadır. Bunlardan ilki yere dümdüz bir şekilde sırt üstü yattıktan sonra mekik çekmektir. Diğeri ise aynı pozisyonda bacakları dizden kırmak ve karın hizasına doğru çekmektir.

Gaz sıkışmasına iyi gelen bitkisel çaylar hangileridir?

Bitkisel çaylar, çoğu sağlık problemine karşı bir çözüm yolu olarak görünmektedir. Gaz sancısı çekenler için önerilen başlıca çaylar ise melisa ve nane çayları olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda gaz sancısına karşı ilk olarak nane çayından destek alınmaktadır. Kısa sürede hazırlanabilen nane çayı, sindirimde görev alan kasları yumuşatmakta ve gazın vücuttan uzaklaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda kanamış bir bardak suya bir tutam nane eklenmesi yeterli olmaktadır. Ancak reflü hastalarının bu çayı tüketmemesi tavsiye edilmektedir.

Melisa da nane ailesine üye olan bir türdür. Bu sebeple melisa çayı da vücutta nane çayı ile benzer etkilere sebep olmaktadır. Melisa çayı rahatlatıcı özelliği sayesinde hem gaz sancılarını dindirmekte hem de uyku problemlerine destek vermektedir. Bir melisa yaprağını, kaynamış suya eklemek ve biraz dinlendirmek çayın hazırlanması için yeterli olmaktadır. Melisa çayı süzüldükten sonra rahatlıkla tüketilebilmektedir. Kısa bir süre sonra gaz sancısının hafiflediği fark edilmektedir.