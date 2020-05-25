Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı Gavea Brezilya yarışlarının altılısını sizler için hazırladı. Brezilya'da yarışlar bugün 19:30'da başlayacak. Altılı ise saat 20:00'de 1000 Metre çim pist yarışı ile start alacak. İşte Eray Balcı'nın Brezilya altılısı ve günün bankosu...

Gavea Brezilya altılı tahminleri! Eray Balcı yorumladı...

Arka arkaya elde ettiği birinciliklerle gruptan farklı bir isim olduğunu gösteren FEAROFGOD bugünkü Brezilya Gavea yarışlarındaki bankomdur. Tüm Fanatik Hipodrom okurlarına güzel bir gün ve bol şanslar diliyorum.

Eray Balcı Brezilya altılı tahmini...

4-1-2-12-10

1-5-7-4-9

8-9-1-2-5-7

9 FEAROFGOD

9-3-6-8

8-4-6