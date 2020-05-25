Gavea Brezilya yarışları bugün 19:30'da başlayacak. 9 koşuluk programda birinci altılı 20:00'da start alacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak. İşte Gavea Brezilya 25 Mayıs Pazartesi Fanatik Hipodrom yarış bülteni...

Gavea Brezilya altılı tahminleri! Eray Balcı yorumladı...

Arka arkaya elde ettiği birinciliklerle gruptan farklı bir isim olduğunu gösteren FEAROFGOD bugünkü Brezilya Gavea yarışlarındaki bankomdur. Tüm Fanatik Hipodrom okurlarına güzel bir gün ve bol şanslar diliyorum.

Eray Balcı Brezilya altılı tahmini...

4-1-2-12-10

1-5-7-4-9

8-9-1-2-5-7

9 FEAROFGOD

9-3-6-8

8-4-6

Gavea Brezilya Fanatik Hipodrom bülteni...







