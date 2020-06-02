Gattuso'nun 37 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso, şubat ayından beri yoğun bakımda olan 37 yaşındaki kız kardeşinden acı haber aldı. İtalyan teknik adamın kardeşi Francesca hayatını kaybetti.
Napoli'nin teknik direktörü Gattuso'ya kötü haber. Şubat ayından bu yana yoğun bakımda olan 37 yaşındaki kız kardeşi Francesca hayatını kaybetti.
42 yaşındaki teknik adam 3 Şubat'ta oynanan Sampdoria - Napoli maçı sonrasında basın toplantısına katılmayarak hastaneye kaldırılan kardeşinin yanına gitmişti. O tarihten bu yana hastanede tedavi gören Francesca'nın durumu bu sabah kötüleşti ve 37 yaşındaki kadın hayatın kaybetti.
Gattuso, acı haberi bugün takımın gerçekleştirdiği idman sırasında öğrendi.