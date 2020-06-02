Napoli'nin teknik direktörü Gattuso'ya kötü haber. Şubat ayından bu yana yoğun bakımda olan 37 yaşındaki kız kardeşi Francesca hayatını kaybetti.

42 yaşındaki teknik adam 3 Şubat'ta oynanan Sampdoria - Napoli maçı sonrasında basın toplantısına katılmayarak hastaneye kaldırılan kardeşinin yanına gitmişti. O tarihten bu yana hastanede tedavi gören Francesca'nın durumu bu sabah kötüleşti ve 37 yaşındaki kadın hayatın kaybetti.

Gattuso, acı haberi bugün takımın gerçekleştirdiği idman sırasında öğrendi.