Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj!

Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi olan Gennaro Gattuso, corona virüs testi pozitif çıkan tecrübeli teknik adama mesaj gönderdi.

27 Mart 2020, Cuma 21:32 Son Güncelleme:
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Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra, spor camiası ona destek mesajları gönderdi. 

Bu mesajlardan birisi de Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'dan geldi. ,

Şu sıralar Napoli'yi çalıştıran Gattuso Haber Global'den Onur Tuğrul'a konuştu. 

42 yaşındaki teknik adam, Terim'e "Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso. Sevgi ve selamlarımla..." mesajını gönderdi.  


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