Vücudun belli başlı kısımlarının fonksiyonel yapısı ile beraber olası hastalıkları inceleme noktasında, gastroentoloji ön plana çıkmaktadır. Mide, yemek borusu, ince bağırsak, safra kesesi, pankreas, kolon ve rektum ile beraber karaciğer bölgesinde meydana gelebilecek olası hastalıklar gastroenteroloji içerisinde yer almaktadır. Bu konuda ön plana çıkan birtakım hastalıkları inceleme noktasında, uzman bir gastroenterolog sürece yönetir. Böylece ele alınan tetkik ve teşhis ile beraber, farkı tedavi yöntemleri üzerinde hastalıkların çözümü için yöntemler uygulanır.

Gastroenteroloji nedir?

Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, karaciğer, safra kesesinin normal Fonksiyon ve hastalıklarını incelendiği alana gastroenteroloji denmektedir. Özellikle sindirim sistemi konusunda uzmanlaşmış olan gastroenterologlar, bu süreç içerisinde görev alırlar. Fonksiyonların çalışma yapılarını incelemesinin yanı sıra, aynı zamanda olası bu bölgelerde meydana gelecek hastalıkları ortaya çıkarır ve tedavi için yöntemler uygular. Meydana gelen olası belirtiler üzerinden, farklı alanlardan uzman bir doktorlar gastroenterolog yönlendirilmesi yapar ve bu doğrultuda ilgili tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Gastroenteroloji belirtileri nelerdir?

Herhangi bir rahatsızlığın nedeni bulunamadığı zamanlarda, dışkı testinde bir durum çıkmadığında ya da abdominal röntgende anormal bir durum söz konusu ise, o zaman süreci içerisine gastroenterolog girer. Uzman doktor bünyesinde ele alınan tetik ve teşhisler neticesinde, ortaya çıkan belirtiler üzerinden tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle söz konusu belirtilere dikkat ederek buna göre doktora başvurmak büyük bir öneme sahiptir.

- Anal sıkıntı

- Anormal dışkı rengi

- Kanlı dışkı

- Kramp ile beraber kronik karın ağrıları

- Mide bulantısı ve kusma

- Kronik hazımsızlık ve mide ekşimesi

- Şişkinlik ya da gaz

- Önemli oranda iştah kaybı

- Bağırsak kontrolünde yaşanan kayıplar

- Yutma anında ağrı

- Yetersiz ve dengesiz beslenme

- Rektal bölgede kanama

- Sebebi anlaşılamayan ani kilo kayıpları

- Cilt ya da gözlerde sararma (Sarılık)

- Kan akışkanlığında ani değişimler

Yukarıda verilen maddeler içerisinde birkaç tanesi aynı anda söz konusu olduğunda, mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Özellikle söz konusu belirtilen üzerinden bir doktora gidildiği zaman, sonuç tam olarak anlaşılmadığı kişi gastroenteroloji bölümüne yönlendirilir.

Gastroenteroloji muayenesi nasıl yapılır?

Uzman gastroenterolog bünyesinde ortaya çıkan belirtiler ile beraber muayene gerçekleştirilir. Bu muayene aşamalı olarak ele alınacak teşhis ve tetikler kapsamında sağlanır. Yapılacak olan muayene kapsamında özel tıbbi aletler ve malzemeler eşliğinde ağız kısmından geçilir. Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının ilk 2 bölümü ele alınır ve inceleme yapılır. Bu işlem esnasında kullanılan cihaza ise, ‘gastroskop’ ismi verilir. Özel olarak bu cihaz kullanılmak suretiyle, teknolojik sistemler dahilinde ilgili sorun açığa çıkarılır. Böylece gastroentoloji içerisine giren birçok farklı organ ve vücut içerisindeki bölüm incelenir. Sonuç olarak ise uzman doktorun bilgisi dahilinde muayene sonuçlarına göre tedavi yöntemleri ele alınır.

Gastroentoloji ne tür hastalıklara bakar?

Gastroenteroloji meydana gelen birçok farklı hastada bakan bölümlerden biridir. Özellikle meydana gelen bazı belirtiler ile beraber söz konusu birtakım hastalıklar ön plana çıkar.

- Kabızlık

- Hazımsızlık

- Karın ağrısı

- Bulantı

- İshal

- Kusma

- Ağız bölgesinde acı su gelmesi (reflü)

- Kalp ile alakası bulunmayan göğsün arka kısmındaki ağrı

- Mide kanamaları

- Mide bağırsağı ülseri

- Sindirim sisteminde meydana gelen sorunlar

- Basur

- Hepatit

Bu şekilde daha birçok farklı hastalığı saymak mümkün. Uzman gastroenterolog kontrolü altında gerçekleştirilen muayene ile beraber yukarıdaki hastalıklardan biri ya da birkaç tanesi ortaya çıkabilmektedir. Böylece ortaya çıkan hastalıklar kapsamında uzman doktor görüşü altında belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınmaktadır.

Gastroenteroloji tedavisi nasıl yapılır?

Gastroenteroloji tedavisi hastalığın şiddetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Öncelikle birtakım ilaçlar ve bazı yöntemler kapsamında süreç devam eder. Özellikle bu süreç içerisinde sağlıklı beslenmek, dengeli ve sakin bir yaşam sürdürmek büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda sigara ve alkol ya da yoğun kafein ile beraber yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Ağır ve ciddi durumlar söz konusu olduğu zaman ise, uzman gastroenterolog bünyesinde cerrahi bir tedavi ele alınır. Daha çok laparoskopik bir yöntem üzerinden yapılan tedaviler, hayati riski taşıyan durumlar için oldukça önemlidir. Tabii hastalığın nedenlerine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri de ele alınmaktadır.