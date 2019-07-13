Gaston Campi’de menajer iddiası

Stoper transferinde hedefteki ilk isim: Gaston Campi... Bordo-Mavililer, Arjantin ekibi Estudiantes ve 28 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştı. Arjantinli futbolcunun da hafta içinden bu yana Trabzon’a gelmesi bekleniyordu. Başarılı futbolcunun, Türkiye’ye neden gelmediği ile alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde son anda menajerlerin devreye girdiği ve fiyat yükselttiği öne sürüldü. Ancak Bordo-Mavili yönetim, son tekliften taviz vermeyerek transferi bir an önce bitirmenin hesaplarını yapıyor.