Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi'yi 898 bin Dolar fesih bedeli ile kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 339.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsabakalarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



