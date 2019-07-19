Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi'yi 898 bin Dolar fesih bedeli ile kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 339.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.
2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsabakalarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.
Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.