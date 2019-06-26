Gaston Campi geliyor

Fırtına stoper transferinde artık mutlu sona çok yakın... Önümüzdeki sezon kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Karadeniz temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız vermişti. Bu doğrultuda yönetim, bonservisi Estudiantes’te bulunan, geçen sezonun ikinci yarısını ise Portekiz ekibi Chaves’te kiralık olarak geçiren Gaston Campi için yoğun mesai harcıyordu.

Resmi olarak açıklandı

Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Arjantin ekibi ile pazarlıklarda son aşamaya geldi. 28 yaşındaki futbolcu ile her konuda el sıkışan Bordo-Mavili yönetim, Estudiantes’le de yaklaşık 1 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmi olarak açıklanması ve Arjantinli oyuncunun Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.