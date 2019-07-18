Gaston Campi geldi, imzayı atıyor

Fırtına transferini bitirmek adına yoğun mesai harcadığı Gaston Campi’yi dün sabaha karşı trabzon’a getirdi. Arjantin’den, türkiye’ye gelen 28 yaşındaki savunma oyuncusu uzun bir yolculuğun ardından saat gece 2 gibi istanbul’a indi. Başarılı futbolcu daha sonra buradan aktarma yaparak saat 05.00 sıralarında trabzon’a geldi. Havalimanı dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.

700 bin Euro kazanacak

Bordo-mavili kulüp, dün de deneyimli oyuncu ile son ayrıntıları konuştu. Estudiantes’le 800 bin Euro (5.1 milyon tl) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan karadeniz temsilcisi, Campi’yle de 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Buna göre Arjantinli oyuncunun senelik 700 bin Euro (4.4 milyon tl) yıllık ücrete ‘evet’ dediği öğrenildi. sağlık kontrollerinden geçecek olan Campi’nin bugün içerisinde kendisini resmen trabzonspor’a bağlayan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.