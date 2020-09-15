Gasol, Gianna’yı unutmadı!

Dünya ve İspanya basketbolunun yıldızı Pau Gasol ve eşi Catherine Gasol, önceki gün dünyaya gelen çocuklarını kucaklarına aldı. Pau Gasol, şubat ayında yaşamını yitiren yakın dostu Kobe Bryant ve kızı Gianna’yı unutmadı. Kobe’nin ölümü sonrası Bryant’ın ailesini yalnız bırakmayan ve sürekli vakit geçiren Pau Gasol, Gianna’nın ismini yeni doğan kızına vererek ölümsüzleştirdi. Pau Gasol kızına Elisabet Gianna Gasol ismini verdi.

Kobe Bryant ve kızı Gianna, Şubat ayında bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti