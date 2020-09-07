Gasly sürprizi

Formula 1'de sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix’sine zafer Alphatauri Honda'nın Fransız pilotu Pierre Gasly'nin oldu İtalya’nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden koşulan yarışı 1:47:06.056'lik derecesiyle bitiren Gasly'nin bu zaferle kariyerinde ilk kez Formala 1'de birincilik kürsüsüne çıktı. Sıralama turları sonunda, kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan ve bu sezonun da en büyük şampiyon adayı olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton İtalya'da pole pozisyonunu kazanmıştı.

Ferrari yarışı bitiremedi

Monza pistindeki yarışa müthiş başlayan Hamilton'ı aldığı ceza yaktı. Hamilton için her şey, pit yolu kapalıyken pite gelmesiyle değişti. Hamilton, 10 saniye dur-kalk cezası alınca Gasly liderliğe yükseldi ve yarışı kazanmayı başardı. Ferrari'nin bitiremediği yarışta ikinciliği McLaren Renault'tan Carlos Sainz, üçüncülüğü de Racing Point BWT Mercedes'ten Lance Stroll elde etti. Formula 1'de 8 Grand Prix geride kalırken bunlardan 5'ini kazanan Hamilton İtalya'dan 7.'likle ayrılırken sürücüler klasmanında 157 puanla liderliğini korudu. Markalar klasmanında da Mercedes 281 puanla ilk sırada bulunuyor