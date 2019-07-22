GaryMedel West Ham yolcusu

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, diğer yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini doğru yönetmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar’da transferin gözdesi Dorukhan Toköz’ün ardından Gary Medel... İngiliz temsilcisi West Ham United, geçen seneden bu yana istediği Şilili oyuncuyu bu sefer kadrosuna katmakta kararlı.

Temaslar sıklaştırıldı

Gelecek sezon Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Medel’le görüşmelerini sürdüren Ada ekibi, transferde büyük aşama kaydetti. 31 yaşındaki oyuncu ile büyük oranda el sıkışan West Ham, Siyah-Beyazlılar’la da temaslarını sıklaştırdı. İngiliz ekibinin, bonservis konusunda Kara Kartal’la da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.