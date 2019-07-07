Copa America'da dün gece oynanan ve Arjantin'in Şili'yi 2-1 yendiği üçüncülük maçına Lionel Messi ile Beşiktaşlı Gary Medel'in kavgası damgasını vurmuştu. İki futbolcunun da kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Medel'in İspanyol eşi Cristina Morales'e gönderilen tehdit ve hakaret dolu mesajlar ise büyük tepki topladı.

Aynı zamanda spor gazetecisi olan Morales'in kendisine ait Instagram hesabından ifşa ettiği mesajlarda ölüm tehditleri ve pedofili içerikli yorumlar olduğu görüldü. İşte Medel'in 32 yaşındaki eşinin daha sonradan kaldırdığı o paylaşımları:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler