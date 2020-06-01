Beşiktaş'ın eski oyuncularından Gary Medel, Bologna'ya transfer sürecine ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radio Continental'e konuşan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki durumuna ilişkin son derece iddialı ifadeler kullandı.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta muhtemelen iki şampiyonluk daha kazanırdım ama ailem için Bologna'yı seçtim" dedi.

Geleceğine ilişkin de konuşan Medel, "Hala iki yıllık bir sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bologna'daki maceramdan sonra Boca'ya geri dönmek isterim. Bu rüya gibi olurdu" dedi.



