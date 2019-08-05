Gary Medel ve Enzo Roco sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş’ın Şilili futbolcuları Gary Medel ile Enzo Roco, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde futbolcuların detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
AA