Gary Medel transferiyle ilgili resmi açıklama!

Beşiktaş'la bir yıllık sözleşmesi kalan Gary Medel'in Siyah Beyazlılar'dan ayrıldıktan sonra altyapısından yetiştiği Club Universidad Catolica'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Kulübün başkanlığını yürüten Juan Tagle, söz konusu iddialarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Şili'de yayın yapana Radio Cooperativa'ya konuşan Tagle, 32 yaşındaki ön liberoya olan ilgilerini doğrularken "Gary ile her zaman konuşuyoruz. Ancak kendisinin Beşiktaş'la olan kontratı devam ediyor. Kendisi, şu an çok farklı bir seviyede futbol oynuyor. Şili'de elde edemeyeceği başarılara ulaşıp en doğru zamanda buraya dönmek istiyor. Şahsen bu transferin daha erken bitmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler