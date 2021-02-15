Gary Medel Süper Lig'de forma giymiş olan kariyerli oyunculardan bir tanesidir. Savunma yönü ağır basan oyunculardan bir tanesidir. Gary Medel ülkemizde Beşiktaş formasıyla 2 sene boy gösterdi. Şu anda kariyerine Serie A'da devam eden futbolcu Avrupa'nın büyük takımlarında da forma giymiştir. Gary Medel süper ligde şampiyonluk sevinci de yaşamıştır. Süper ligde oynadığı takımla şampiyonlar liginde de forma giymiştir. Gary Medel 1.71 metre boyunda ve stoper mevkisinde oynayan bir futbolcudur. Şuanda oynadığı kulüpte 5 numaralı formayı giymektedir. Futbolcunun tam adı Gary Alexis Medel'dir. 2 kere yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştür. 2 kere de kupa Amerika'da şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

Gary Medel nereli?

Şili'ni Santiago şehrinde dünyaya gelen Gary Medel Şili asıllı bir futbolcudur.

Gary Medel kaç yaşında?

Gary Medel 1987 doğumludur. 2021 yılı itibari ile 34 yaşındadır.

Türkiye'ye Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Gary Medel Türkiye'ye İtalyan takımı olan İnter'den gelmiştir. Şili'li futbolcu Süper Lig'de yalnızca Beşiktaş forması giymiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Serie A ekiplerinden olan Bologna kulübünde forma giymektedir.

Gary Medel'in maaşı ne kadar?

Gary Medel Bologna kulübünden yıllık 1 milyon euro kazanmaktadır.

Gary Medel kimdir?

Şili'nin Santiago şehrinde dünyaya gelen Gary Medel çocukluğunu bu şehirde geçirmiştir. Küçük yaşlarda futbola merak salan Gary Medel 10 yaşında iken Universidad Catolica ekibi ile altyapı kariyerine başlamıştır. Garry Medel burada tam 8 sene altyapı deneyimi yaşadıktan sonra Universidad Catolica ekibi ile birlikte profesyonel sözleşme imzalamıştır. Gary Medel ilk kez 2006 yılında profesyonel futbol kariyerine başlamıştır.

2006 yılından 2009 yılına kadar etkili bir performans göstermiş olan Gary Medel 3 yılda 41 maça çıkmıştır. 5 gol atmıştır. Stoper mevkisinde boyu kısa olmasına rağmen özellikle birebir de oldukça etkili bir performans göstermiştir. Gary Medel stoper mevkisinin yanı sıra bu kulüpte ön libero ve sağ bek pozisyonun da da görev almıştır. 2009 yılında Boca Juniors ekibi Gary Medel'i transfer etmek için Catolica kulübü ile anlaşmıştır. Kiralık olarak Boca Juniors kadrosuna katılan Gary Medel 210 bin euro karşılığında 1 yıl Boca Juniors forması giymiştir. Boca Juniors forması ile 46 maça çıkan Gary Medel 7 gol atmıştır.

Gary Medel daha sonra Avrupa'nın büyük kulüplerinden olan Sevilla ile anlaşmıştır. Sevilla Catolica ekibine Gary Medel için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu transfer etmiştir. 2010 - 2013 yılları arasında Sevilla forması giyen Gary Medel 78 maçta forma giyerek 8 gol atmıştır. Kariyerinde en verimli sezonları Sevilla ekibinde yaşamış olan Gary Medel bu dönemde milli takımada seçilmiştir. Gary Medel Sevilla ile sözleşmesi devam ederken İngiliz ekibi olan Cardiff City'nin radarına girmiştir.

Cardiff City oyuncuyu Sevilla'dan satın almak için 13 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştır. 13 milyon euro bonservis bedeli ile Cardiff City ekibine transfer olan Gary Medel 34 maçta forma giymiştir. 2013 - 2014 yılları arasında forma giyme şansı bulmuştur. Daha sonra ise İtalya ekiplerinden olan Inter oyuncuyu satın almak için Cardiff ile masaya oturmuştur. Cardiff City'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Inter'in bu teklifi Cardiff City tarafından uygun görülmüştür. Inter ekibi ile 2014 - 2017 yılları arasında forma giyme şansı bulan Gary Medel 91 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır.

Gary Medel'in sözleşmesi 1 yıl kala Beşiktaş forması giyecektir. Beşiktaş oyuncu için 2.50 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmiştir. Gary Medel'in süper lig macerası böylelikle 2017 yılında başlamış oldu. 2017 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş forması giyen Gary Medel burada 51 maçta forma giymiştir. Şampiyonlar liginde de forma giyme şansı bulmuştur. Beşiktaş forması ile de 1 gol kaydetmiştir. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 2019 yılında İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olmuştur. Garry Medel'in kariyeri boyunca milli takımda dahil olmak üzere 500'e yakın resmi maçta göre aldığı bilinmektedir.

Gary Medel'in Milli Takım hayatı

Milli takıma 2007 yılında davet edilen Gary Medel 125 maçta 7 gol atmıştır.