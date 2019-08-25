Gary Medel imzayı atıyor! İşte maaşı...

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, artık Siyah Beyazlı takımdan ayrılmaya çok yakın gibi görünüyor. İtalyan basını, tecrübeli futbolcunun Bologna ile imzalayacağı sözleşmenin detaylarına ulaştı.

25 Ağustos 2019, Pazar 14:28
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Gary Medel imzayı atıyor! İşte maaşı...

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, Bologna'ya transfer olmaya artık çok yakın gibi görünüyor. Serie A ekibinin Siyah Beyazlılar'la 2,5 milyon euro karşılığında el sıkıştığını duyuran İtalyan basını, 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla imzalanacak sözleşmenin detaylarına da ulaştı.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde deneyimli oyuncunun Bologna kulübüyle bonuslar haricinde yıllık 1,7 milyon euro'dan iki senelik anlaşma sağladığını yazdı. Bu gelişmenin ardından konuyla ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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